Пригожин рассказал, с каким кличем штурмовики ЧВК «Вагнер» идут в бой
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что боевым кличем бойцов подразделения является перифраз цитаты из песни лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Об этом сообщила пресс-служба Telegram-канала компании «Конкорд».
«Видимо, фильмов насмотрелись или мультфильмов. В песне Шнурова говорится: “Идите все на ***, я слушаю Баха”. А бойцы ЧВК «Вагнер» говорят: “Идите все на ***, я слушаю Вагнера», — отметил он.
Ранее Пригожин заявил, что всегда финансировал ЧВК «Вагнер» сам, но в 2022 году ему пришлось искать дополнительные источники. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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