Пригожин рассказал, с каким кличем штурмовики ЧВК «Вагнер» идут в бой

«Видимо, фильмов насмотрелись или мультфильмов. В песне Шнурова говорится: “Идите все на ***, я слушаю Баха”. А бойцы ЧВК «Вагнер» говорят: “Идите все на ***, я слушаю Вагнера», — отметил он.

Ранее Пригожин заявил, что всегда финансировал ЧВК «Вагнер» сам, но в 2022 году ему пришлось искать дополнительные источники. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

