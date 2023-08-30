Константинов спрогнозировал переход ВСУ к обороне осенью
Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены перейти к обороне осенью. Такое мнение в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» высказал спикер республиканского парламента Владимир Константинов.
Политик считает, что после провала контрнаступления ВСУ оставят попытки атаковать и будут требовать у Запада поставить больше вооружений.
По его мнению, Киев пытается любыми путями затянуть конфликт. Власти Украины и президент Владимир Зеленский не оправдали ожидания Запада, отметил Констатинов.
«Им чем дальше воевать, тем лучше», - добавил парламентарий.
Глава главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в Крыму нужно уничтожить все российское, сообщает «Радиоточка НСН».
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