Константинов спрогнозировал переход ВСУ к обороне осенью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены перейти к обороне осенью. Такое мнение в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» высказал спикер республиканского парламента Владимир Константинов.

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Политик считает, что после провала контрнаступления ВСУ оставят попытки атаковать и будут требовать у Запада поставить больше вооружений.

По его мнению, Киев пытается любыми путями затянуть конфликт. Власти Украины и президент Владимир Зеленский не оправдали ожидания Запада, отметил Констатинов.

«Им чем дальше воевать, тем лучше», - добавил парламентарий.

Глава главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в Крыму нужно уничтожить все российское, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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