Конгрессвумен Грин: ЦРУ присутствует на Украине и руководит борьбой с Москвой
Центральное разведывательное управление США присутствует на Украине и руководит противостоянием Киева с Москвой, сообщила в интервью журналисту Такеру Карлсону конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
«Финансировать войну, платить за нее, продолжать ее, консультировать, иметь наше ЦРУ на местах, руководящее этой войной на Украине... это выходит за рамки дозволенного», — сказала законодатель.
Парламентарий считает, что ведение прокси-войны в бывшей советской республике не служит интересам национальной безопасности Вашингтона.
Ранее Тейлор-Грин заявила, что США хотят продолжить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Верховной Раде считают закон о мобилизации диверсией против Украины
- Конгрессвумен Грин: ЦРУ присутствует на Украине и руководит борьбой с Москвой
- Карлсон: Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью
- СМИ: В Палате представителей обсудят помощь Киеву не раньше середины апреля
- Фигуристка Аделина Сотникова объявила о помолвке с теннисистом Дмитрием Попко
- Житель Гонконга впервые в мире заразился вирусом герпеса обезьян
- Во Франции осудили теракт в «Крокусе»
- Маск: Байден не осознает происходящее вокруг
- В Росстате заявили, что реальные зарплаты в РФ выросли в январе на 8,5%
- Количество пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до трех
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru