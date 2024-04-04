Конгрессвумен Грин: ЦРУ присутствует на Украине и руководит борьбой с Москвой

Центральное разведывательное управление США присутствует на Украине и руководит противостоянием Киева с Москвой, сообщила в интервью журналисту Такеру Карлсону конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

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«Финансировать войну, платить за нее, продолжать ее, консультировать, иметь наше ЦРУ на местах, руководящее этой войной на Украине... это выходит за рамки дозволенного», — сказала законодатель.

Парламентарий считает, что ведение прокси-войны в бывшей советской республике не служит интересам национальной безопасности Вашингтона.

Ранее Тейлор-Грин заявила, что США хотят продолжить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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