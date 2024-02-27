В Конгрессе призвали отстранить Байдена от власти
Член Палаты представителей американского Конгресса Кен Бак призывает отстранить президента Джо Байдена от должности из-за вопросов, связанных с его способностью исполнять свои обязанности, сообщает Fox News.
По данным телеканала, резолюцию об отстранении Байдена, призывающую применить 25-ю поправку к Конституции, законодатель планирует внести на рассмотрение Конгресса. Бак в качестве основной причины для этого шага назвал доклад спецпрокурора Роберта Хёра о работе действующего президента с секретными документами. Байден в нем неоднократно был охарактеризован как «стареющий лидер с плохой памятью».
Как отметил парламентарий, многочисленные примеры, приведенные в докладе, демонстрируют очевидные когнитивные нарушения Байдена и его недостаточную умственную выносливость.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Соединенные Штаты в 2024 году будут наблюдать за процедурой импичмента президента Джо Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В НАТО заявили, что поддержат Молдавию в случае присоединения Приднестровья к РФ
- Макрон допустил возможность отправки войск стран Запада на Украину
- Израиль может дать Украине систему раннего предупреждения о ракетных ударах
- В Конгрессе призвали отстранить Байдена от власти
- Макрон: ЕС создал коалицию для поставок Украине ракет
- Дуда: В НАТО не принимали решений об отправке военных на Украину
- Стоимость биткоина превысила 54 тысячи долларов
- СК заведет дело по сообщению об истязании ребенка в Башкирии
- СМИ: Украина пойдет на политическое урегулирование из-за отчаяния
- Макрон: Запад не желает воевать с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru