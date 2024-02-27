В Конгрессе призвали отстранить Байдена от власти

По данным телеканала, резолюцию об отстранении Байдена, призывающую применить 25-ю поправку к Конституции, законодатель планирует внести на рассмотрение Конгресса. Бак в качестве основной причины для этого шага назвал доклад спецпрокурора Роберта Хёра о работе действующего президента с секретными документами. Байден в нем неоднократно был охарактеризован как «стареющий лидер с плохой памятью».

Как отметил парламентарий, многочисленные примеры, приведенные в докладе, демонстрируют очевидные когнитивные нарушения Байдена и его недостаточную умственную выносливость.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Соединенные Штаты в 2024 году будут наблюдать за процедурой импичмента президента Джо Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

