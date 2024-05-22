Конгрессвумен Грин назвала Зеленского диктатором

Президент Украины Владимир Зеленский – диктатор, так как срок его полномочий на посту истек, а выборы он отменил, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление члена палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

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По ее словам, в текущей ситуации нельзя называть украинский политический строй демократией. Конгрессвумен призвала власти США перестать «принуждать налогоплательщиков финансировать правительство Украины», так как в конфликте эта страна не сможет победить.

Ранее Зеленский заявил, что его президентский срок не закончился, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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