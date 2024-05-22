Конгрессвумен Грин назвала Зеленского диктатором

По ее словам, в текущей ситуации нельзя называть украинский политический строй демократией. Конгрессвумен призвала власти США перестать «принуждать налогоплательщиков финансировать правительство Украины», так как в конфликте эта страна не сможет победить.

Ранее Зеленский заявил, что его президентский срок не закончился, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

