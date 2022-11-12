В Белом доме заявили о продолжении помощи Украине для улучшения ее позиций

«Подход США остается таким же, каким был шесть месяцев назад: мы будем делать все, чтобы поставить Украину в лучшую позицию на поле боя, чтобы когда они решат, они были в лучшей позиции за столом переговоров», — цитирует советника РИА Новости.

Кроме того, Салливан указал, что Вашингтон не давит на Киев в вопросах переговоров. Также США не видят готовности вести переговоры со стороны России.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США ждут от российской стороны сигналов к серьезным переговорам по Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

