В Белом доме заявили о продолжении помощи Украине для улучшения ее позиций

США продолжат оказывать помощь Украине для улучшения ее позиций на поле боя. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.

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«Подход США остается таким же, каким был шесть месяцев назад: мы будем делать все, чтобы поставить Украину в лучшую позицию на поле боя, чтобы когда они решат, они были в лучшей позиции за столом переговоров», — цитирует советника РИА Новости.

Кроме того, Салливан указал, что Вашингтон не давит на Киев в вопросах переговоров. Также США не видят готовности вести переговоры со стороны России.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США ждут от российской стороны сигналов к серьезным переговорам по Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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