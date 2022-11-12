В Белом доме заявили о продолжении помощи Украине для улучшения ее позиций
США продолжат оказывать помощь Украине для улучшения ее позиций на поле боя. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Подход США остается таким же, каким был шесть месяцев назад: мы будем делать все, чтобы поставить Украину в лучшую позицию на поле боя, чтобы когда они решат, они были в лучшей позиции за столом переговоров», — цитирует советника РИА Новости.
Кроме того, Салливан указал, что Вашингтон не давит на Киев в вопросах переговоров. Также США не видят готовности вести переговоры со стороны России.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США ждут от российской стороны сигналов к серьезным переговорам по Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru