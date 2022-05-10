Российская армия сорвала несколько попыток ВСУ захватить остров Змеиный

Как отметил представитель военного ведомства, киевские власти спланировали атаки по непосредственному приказу президента Украины Владимира Зеленского и при участии советников из США и Великобритании, пишет RT.

«Противник понес большие потери. За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24», — подчеркнул Конашенков.

Также российские военные ликвидировали три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» и сбили 29 беспилотников.

Змеиный имеет стратегическое значение для контроля северо-западной части Черного моря, пишет Ura.ru.

