Комитет парламента Швейцарии намерен разрешить реэкспорт оружия на Украину

В Швейцарии действует закон о военном имуществе, в соответствии с которым запрещается экспортировать оружие в страны, участвующие в вооруженных конфликтах, нарушающие права человека, а также если существует риск, что оружие будет использовано против мирных граждан или в последствии передано в «нежелательную страну».

В случае принятия поправки, Швейцария будет иметь возможность отступить от указанных критериев в случае «исключительных обстоятельств» или если это «требуется для защиты интересов страны в области внешней политики или политики безопасности», передает «Радиоточка НСН».

