Комитет парламента Швейцарии намерен разрешить реэкспорт оружия на Украину

Комитет по политике безопасности верхней палаты парламента Швейцарии предложил разрешить экспорт оружия на Украину, следует из публикации на официальном на сайте парламента республики.

Десять парламентариев поддержали инициативу, еще десять высказались против, четверо воздержались. Председатель комитета утвердил предложение в соответствии с установленной процедурой в Федеральном собрании. Сейчас документ будет подан на голосование депутатами и сенаторами, хотя конкретные сроки не уточняются.

Сенат Швейцарии одобрил реэкспорт оружия на Украину

В Швейцарии действует закон о военном имуществе, в соответствии с которым запрещается экспортировать оружие в страны, участвующие в вооруженных конфликтах, нарушающие права человека, а также если существует риск, что оружие будет использовано против мирных граждан или в последствии передано в «нежелательную страну».

В случае принятия поправки, Швейцария будет иметь возможность отступить от указанных критериев в случае «исключительных обстоятельств» или если это «требуется для защиты интересов страны в области внешней политики или политики безопасности», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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