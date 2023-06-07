Сенат Швейцарии одобрил реэкспорт оружия на Украину
Швейцарские сенаторы поддержали поправку в законодательство страны, которая разрешает реэкспорт оружия, произведенного на территории конфедерации на Украину, сообщает сайт парламента Швейцарии, передает ТАСС.
Теперь государства, покупающие швейцарское оружие и боеприпасы, вправе перепродавать эту военную продукцию в третьи страны на определенных условиях.
За принятие поправки проголосовало 22 сенатора, 17 были против, еще четверо воздержались.
До принятия этого нормативного акта, Швейцария отклоняла запросы со стороны стран НАТО о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных на её территории, ссылаясь на принцип военного нейтралитета.
Ранее Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru