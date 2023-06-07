Сенат Швейцарии одобрил реэкспорт оружия на Украину

За принятие поправки проголосовало 22 сенатора, 17 были против, еще четверо воздержались.

До принятия этого нормативного акта, Швейцария отклоняла запросы со стороны стран НАТО о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных на её территории, ссылаясь на принцип военного нейтралитета.

Ранее Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

