Сенат Швейцарии одобрил реэкспорт оружия на Украину

Швейцарские сенаторы поддержали поправку в законодательство страны, которая разрешает реэкспорт оружия, произведенного на территории конфедерации на Украину, сообщает сайт парламента Швейцарии, передает ТАСС.

Теперь государства, покупающие швейцарское оружие и боеприпасы, вправе перепродавать эту военную продукцию в третьи страны на определенных условиях.

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За принятие поправки проголосовало 22 сенатора, 17 были против, еще четверо воздержались.

До принятия этого нормативного акта, Швейцария отклоняла запросы со стороны стран НАТО о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных на её территории, ссылаясь на принцип военного нейтралитета.

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ФОТО: pixabay.com
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