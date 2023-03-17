Песков: Поставка истребителей Польши и Словакии доставит украинцам дополнительные беды

Он отметил, что уровень вовлеченности Польши и Словакии в конфликт возрастает. Также Песков указал, что есть ощущение, что эти страны занимаются утилизацией старой техники. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что эта техника будет уничтожена.



Ранее правительство Словакии одобрило передачу Киеву истребителей МиГ-29. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29.

При этом телеканал Fox News сообщал, что группа сенаторов США попросила Пентагон изучить возможность отправки Украине истребителей F-16. По мнению сенаторов, отправка истребителей может изменить ситуацию в зоне боевых действий. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, возможная передача истребителей киевскому режиму только затянет конфликт, передает НСН.

