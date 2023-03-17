Песков: Поставка истребителей Польши и Словакии доставит украинцам дополнительные беды
Поставка Польшей и Словакией истребителей Киеву не сможет повлиять на исход спецоперации на Украине, однако будет доставлять дополнительные беды самим украинцам. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что уровень вовлеченности Польши и Словакии в конфликт возрастает. Также Песков указал, что есть ощущение, что эти страны занимаются утилизацией старой техники. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что эта техника будет уничтожена.
Ранее правительство Словакии одобрило передачу Киеву истребителей МиГ-29. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29.
При этом телеканал Fox News сообщал, что группа сенаторов США попросила Пентагон изучить возможность отправки Украине истребителей F-16. По мнению сенаторов, отправка истребителей может изменить ситуацию в зоне боевых действий. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, возможная передача истребителей киевскому режиму только затянет конфликт, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 149 / сут.
- Аксенов рассказал о службе сына в зоне спецоперации
- Красный пиджак Жириновского выставили на аукцион
- СМИ: Пять человек умерли в Танзании от неизвестного заболевания
- Центробанк РФ оставил ключевую ставку в 7,5%
- Песков: Россия осуждает действия Украины по выдворению монахов из Киево-Печерской лавры
- Абрамченко призвала россиян к осознанному потреблению
- В российских СИЗО и колониях изменят правила внутреннего распорядка
- Блогер Лерчек опубликовала прощальный пост
- Песков: Владимир Путин и Си Цзиньпин поговорят тет-а-тет
- Песков: Поставка истребителей Польши и Словакии доставит украинцам дополнительные беды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru