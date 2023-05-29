Командующий Сухопутными войсками Украины заявил о скором наступлении
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский подтвердил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины, о котором Киев говорит с начала года, может скоро начаться. Это следует из его публикации в Telegram о совещании с командирами частей ВСУ, действующих на Лиманское направлении.
Сырский, в частности, отметил, что скоро придёт время активных наступательных действий. Сроки предполагаемого контрнаступления ВСУ неоднократно менялись. В России объясняют это информационной войной. Цель перманентных анонсов этого события заключается в поддержании напряжения у российской стороны.
Ещё один фактор, заставляющий Киев поддерживать ожидание контрнаступления, заключается в позиции Запада. Он требует от украинских властей быстрых и успешных результатов на фоне беспрецедентной военной помощи.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предрёк оглушительный провал украинской армия в случае контрнаступления.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: атаковавшие НПС в Тверской области дроны запустили с территории России
- В Минтруде спрогнозировали сокращение численности женщин 30-39 лет на 33,8%
- Путин разрешил проводить выборы при военном положении
- Толстой: ВС России пойдут дальше, если Запад продолжит поставки Киеву дальнобойного оружия
- Командующий Сухопутными войсками Украины заявил о скором наступлении
- Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ
- Лукашенко: Введение единой валюты с Россией - вопрос не сегодняшнего дня
- Бывший лидер Pink Floyd ответил на подозрение в восхвалении нацизма
- Россиян предупредили о подорожании очков, линз и другой оптики
- На Украине сообщили о сильных взрывах в Киеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru