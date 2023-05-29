Командующий Сухопутными войсками Украины заявил о скором наступлении

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский подтвердил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины, о котором Киев говорит с начала года, может скоро начаться. Это следует из его публикации в Telegram о совещании с командирами частей ВСУ, действующих на Лиманское направлении.

Сырский, в частности, отметил, что скоро придёт время активных наступательных действий. Сроки предполагаемого контрнаступления ВСУ неоднократно менялись. В России объясняют это информационной войной. Цель перманентных анонсов этого события заключается в поддержании напряжения у российской стороны.