Командующий сухопутными войсками Украины заявил о подготовке контрудара
Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся нанести контрудар в 2024 году, сообщил в эфире телемарафона командующий сухопутными силами страны Александр Павлюк.
По его словам, ВСУ собирают ударную группировку для контратаки. Для этого необходимо стабилизировать линию фронта и отвести войска на доукомплектование личным составом и вооружениями, сказал командующий.
Когда Киев намерен нанести контрудар и сколько сил придется задействовать Павлюк не уточнять не стал.
В феврале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о переходе украинских сил к обороне. Он оценил ситуацию на фронте как «сложную и напряженную», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru