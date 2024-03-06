Командующий сухопутными войсками Украины заявил о подготовке контрудара

По его словам, ВСУ собирают ударную группировку для контратаки. Для этого необходимо стабилизировать линию фронта и отвести войска на доукомплектование личным составом и вооружениями, сказал командующий.

Когда Киев намерен нанести контрудар и сколько сил придется задействовать Павлюк не уточнять не стал.

В феврале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о переходе украинских сил к обороне. Он оценил ситуацию на фронте как «сложную и напряженную», напоминает «Радиоточка НСН».

