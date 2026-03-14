ВОЗ предупредила о возможном усугублении сезонной аллергии
Сезонная аллергия может усугубиться из-за загрязнения воздуха и изменения климата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский офис Всемирной организации здравоохранения.
«ВОЗ отмечает, что загрязнение воздуха и изменение климата усугубляют воздействие аллергенов на здоровье», - говорится в сообщении.
По данным организации, это провоцирует усиление воспалительных, аллергических и респираторных заболеваний.
Между тем в России начали клинические испытания первой отечественной вакцины от аллергии на пыльцу березы. Препарат снимает или ослабляет болезненные симптомы в 25% случаев.
Горячие новости
