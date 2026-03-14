СМИ: Северная Корея запустила баллистическую ракету
14 марта 202609:20
КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.
Отмечается, что республика направила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.
Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на источник в министерстве обороны Японии, ракета рухнула за пределами исключительной экономической зоны страны.
Ранее Северная Корея провела очередной испытательный пуск стратегических крылатых ракет с эсминца «Чвэ Хен».
