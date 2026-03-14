СМИ: Северная Корея запустила баллистическую ракету

КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

Отмечается, что республика направила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.

Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на источник в министерстве обороны Японии, ракета рухнула за пределами исключительной экономической зоны страны.

Ранее Северная Корея провела очередной испытательный пуск стратегических крылатых ракет с эсминца «Чвэ Хен».

ФОТО: ZUMA / ТАСС
