Расчетами «Искандера» был нанесен удар по контейнеровозу с военным грузом
Расчеты «Искандера» 23 мая нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу, который перевозил имущества военного назначения ВСУ в порт Одесса, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, с помощью «Искандера» был нанесен удар по складу контейнеров в этом порту.
По данным российского Минобороны, на судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения. В результате удара начался пожар и вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров.
Ранее российские войска ударили по заводу в Киеве, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотники, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru