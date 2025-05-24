Расчетами «Искандера» был нанесен удар по контейнеровозу с военным грузом

Кроме того, с помощью «Искандера» был нанесен удар по складу контейнеров в этом порту.

По данным российского Минобороны, на судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения. В результате удара начался пожар и вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров.

Ранее российские войска ударили по заводу в Киеве, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотники, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

