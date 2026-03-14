Песков заявил, что российская нефть просто необходима мировому рынку
Нефть из России необходима мировому рынку на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, после ослабления санкций США многие государства хотят приобрести российское сырье.
«Российская нефть необходима. И сейчас, когда часть из нее начинает поступать на энергетические рынки, наступает большая стабильность», - заявил Песков в беседе с ТАСС.
Ранее Минфин США разрешил России продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Лицензия выдана до 12 апреля.
