Песков заявил, что российская нефть просто необходима мировому рынку

По словам представителя Кремля, после ослабления санкций США многие государства хотят приобрести российское сырье.

«Российская нефть необходима. И сейчас, когда часть из нее начинает поступать на энергетические рынки, наступает большая стабильность», - заявил Песков в беседе с ТАСС.

Ранее Минфин США разрешил России продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Лицензия выдана до 12 апреля.

