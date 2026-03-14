Песков заявил, что российская нефть просто необходима мировому рынку

Нефть из России необходима мировому рынку на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ослабление санкций США на нефть РФ назвали началом новой тенденции

По словам представителя Кремля, после ослабления санкций США многие государства хотят приобрести российское сырье.

«Российская нефть необходима. И сейчас, когда часть из нее начинает поступать на энергетические рынки, наступает большая стабильность», - заявил Песков в беседе с ТАСС.

Ранее Минфин США разрешил России продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Лицензия выдана до 12 апреля.

ФОТО: РИА Новости
