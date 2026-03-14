В Госдуме допустили, что рынок труда эволюционно перейдет к четырехдневке
Российский рынок труда эволюционно перейдет к четырехдневной рабочей неделе, однако не во всех сферах. Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов в интервью РИА Новости.
«Считаю, что какого-либо законодательного серьезного регулирования даже допускать нельзя, это опасно. А вот синергетически, постепенно, эволюционно к этому... через диалог, через сближение позиций, постепенно рынок будет сам к этому приходить», - считает парламентарий.
По словам Нилова, в стране останутся те, кто не сможет работать в формате четырехдневки, однако другие будут активно его использовать.
Депутат подчеркнул, что следует «меньше работать, больше времени тратить на себя, на своих близких». При этом выпадающие трудовые часы и дни необходимо компенсировать технологиями посредством оптимизации, искусственного интеллекта, робототехники.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что россияне не готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю, поскольку не будут знать, чем занять себя три выходных подряд.
- В Госдуме допустили, что рынок труда эволюционно перейдет к четырехдневке
