Посол: Народ Ирана потребовал мести за смерть Али Хаменеи

Народ Ирана хочет кровной мести за убийство верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Об этом заявил посол республики в Москве Казем Джалали в интервью РИА Новости.

Дипломат ответил на вопрос, каким будет ответ Тегерана, если США и Израиль попробуют устранить нового иранского лидера Моджтабу Хаменеи. Джалали указал, что ответ Ирана уже виден сегодня. По словам посла, народ требует отомстить за Али Хаменеи.

«Народ разгневан и требует мести за пролитую кровь. Естественно, что американцы столкнулись и столкнутся в будущем с суровым возмездием», - подчеркнул Джалали.

Ранее иранский аятолла Насер Макарем Ширази объявил священную войну (джихад) против США и Израиля после гибели Али Хаменеи.

