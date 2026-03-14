Посол: Народ Ирана потребовал мести за смерть Али Хаменеи
Народ Ирана хочет кровной мести за убийство верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Об этом заявил посол республики в Москве Казем Джалали в интервью РИА Новости.
Дипломат ответил на вопрос, каким будет ответ Тегерана, если США и Израиль попробуют устранить нового иранского лидера Моджтабу Хаменеи. Джалали указал, что ответ Ирана уже виден сегодня. По словам посла, народ требует отомстить за Али Хаменеи.
«Народ разгневан и требует мести за пролитую кровь. Естественно, что американцы столкнулись и столкнутся в будущем с суровым возмездием», - подчеркнул Джалали.
Ранее иранский аятолла Насер Макарем Ширази объявил священную войну (джихад) против США и Израиля после гибели Али Хаменеи.
