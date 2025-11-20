Группировка «Южная» полностью контролирует восточную и юго-восточную части Константиновки и приступила к зачистке центра. Группировка «Запад» взяла под контроль Петропавловку, ведет бои за Кучеровку, Куриловку и Купянск-Узловой.

В Купянске уничтожаются отдельные мелкие группы ВСУ.



Сегодня президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Российский лидер провел совещание с военными и выслушал подробные доклады командиров о ситуации на разных направлениях, в том числе вокруг Купянска, отмечает RT.

