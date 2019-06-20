Командир ВСУ расстрелял троих подчиненных в Донбассе
Командир одного из подразделений ВСУ в Донбассе, будучи в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял троих подчиненных. Солдаты получили ранения и были госпитализированы. Инцидент произошел 18 июня в районе населенного пункта Троицкое. Он произошел из-за того, что военнослужащие хотели покинуть свой пост. Командование пыталось скрыть этот факт и не доложило о нем начальству. Об этом рассказал офицер пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко, пишут «Известия».
Филипоненко добавил, что этот инцидент говорит о низком уровне морально-психологического состояния украинских военных, передает RT.
Кроме того, Филипоненко сообщил о том, что украинские военные размещают на территории Донбасса запрещенное вооружение и препятствуют наблюдению за их позициями мониторинговой миссии ОБСЕ, отмечает Ura.ru.
Ранее стало известно, что подозреваемых по делу МH17 нашли по соцсетям.
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