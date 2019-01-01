Новости за ночь: Подозреваемых по делу МH17 нашли по соцсетям
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Доказательством по делу малазийского Боинга стала переписка в соцсетях
Одним из доказательств причастности российских военных к крушению самолета Boeing в Донбассе в 2014 году стала переписка в соцсетях. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на сведения из доклада международной следственной группы.
Речь идет о переписке между солдатом и девушкой. Тот якобы сообщил ей, что самолет сбит из установки «Бук». При этом, по мнению экспертов, страница девушки в соцсети является фейковой. А солдат отрицает, что вообще эту тему упоминал.
Представители Совместной следственной группы при голландской прокуратуре заявили, что обвинения по делу будут предъявлены четырем подозреваемым: россиянам Игорю Стрелкову, Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко, которые имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, как считается, и был сбит Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Иран сбил американский беспилотник
Иран заявил о сбитом американском беспилотнике. Как заявили в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР), стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk нарушил границу Ирана и был сбит ВВС КСИР.
По данным КСИР, инцидент произошел на северном берегу Персидского залива в провинции Хормозган.
Напомним, что Пентагон в ближайшее время отправит на Ближний Восток более одной тысячи солдат в качестве ответа на атаки на нефтеналивные танкеры в Оманском заливе, которые, по утверждениям Вашингтона, организовал Иран.
Трамп подтвердил планы встретиться с Путиным
Американский президент Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе на саммите G20 в Японии.
В интервью телеканалу Fox News глава Белого дома подтвердил и предстоящую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Я хочу поладить с Россией, и я думаю, у нас получится. Я хочу поладить с Китаем, и, думаю, это случится»,— сказал американский лидер.
В России предложили новый штраф для автомобилистов
Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это.
Соответствующие изменения в отдельные законодательные акты страны рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
Отметим, что сегодня в Италии штраф за неоплату проезда по платной дороге составляет 300 евро, в Швейцарии — 200 швейцарских франков.
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