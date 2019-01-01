Происшествия

Новости за ночь: Подозреваемых по делу МH17 нашли по соцсетям

20 июня07:20

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

1

Доказательством по делу малазийского Боинга стала переписка в соцсетях

Одним из доказательств причастности российских военных к крушению самолета Boeing в Донбассе в 2014 году стала переписка в соцсетях. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на сведения из доклада международной следственной группы.

Речь идет о переписке между солдатом и девушкой. Тот якобы сообщил ей, что самолет сбит из установки «Бук». При этом, по мнению экспертов, страница девушки в соцсети является фейковой. А солдат отрицает, что вообще эту тему упоминал.

Представители Совместной следственной группы при голландской прокуратуре заявили, что обвинения по делу будут предъявлены четырем подозреваемым: россиянам Игорю Стрелкову, Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко, которые имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, как считается, и был сбит Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

2

Иран сбил американский беспилотник

Иран заявил о сбитом американском беспилотнике. Как заявили в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР), стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk нарушил границу Ирана и был сбит ВВС КСИР.

По данным КСИР, инцидент произошел на северном берегу Персидского залива в провинции Хормозган.

Напомним, что Пентагон в ближайшее время отправит на Ближний Восток более одной тысячи солдат в качестве ответа на атаки на нефтеналивные танкеры в Оманском заливе, которые, по утверждениям Вашингтона, организовал Иран.

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Трамп подтвердил планы встретиться с Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе на саммите G20 в Японии.

В интервью телеканалу Fox News глава Белого дома подтвердил и предстоящую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Я хочу поладить с Россией, и я думаю, у нас получится. Я хочу поладить с Китаем, и, думаю, это случится»,— сказал американский лидер.

4

В России предложили новый штраф для автомобилистов

Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это.

Соответствующие изменения в отдельные законодательные акты страны рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Отметим, что сегодня в Италии штраф за неоплату проезда по платной дороге составляет 300 евро, в Швейцарии — 200 швейцарских франков.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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