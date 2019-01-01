Новости за ночь: Подозреваемых по делу МH17 нашли по соцсетям

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Одним из доказательств причастности российских военных к крушению самолета Boeing в Донбассе в 2014 году стала переписка в соцсетях. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на сведения из доклада международной следственной группы.

Речь идет о переписке между солдатом и девушкой. Тот якобы сообщил ей, что самолет сбит из установки «Бук». При этом, по мнению экспертов, страница девушки в соцсети является фейковой. А солдат отрицает, что вообще эту тему упоминал.

Представители Совместной следственной группы при голландской прокуратуре заявили, что обвинения по делу будут предъявлены четырем подозреваемым: россиянам Игорю Стрелкову, Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко, которые имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, как считается, и был сбит Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

