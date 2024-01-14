Командир бригады ВСУ пожаловался на критическую ситуацию с личным составом

Ситуация с личным составом в Вооруженных силах Украины (ВСУ) стала критической, сообщил в эфире телеканала «Эспрессо» командир 5-й Отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко.

СМИ: Украинских депутатов и чиновников могут лишить брони от мобилизации

Военный указал не нехватку молодых мужчин. По его словам, средний возраст бойцов ВСУ превышает 40 лет.

Тарасенко отметил, что на передовой практически не осталось призванных в начале конфликта. Многие из них погибли, остальные получили ранения или перевелись в тыловые подразделения, рассказал командир бригады.

Законопроект о мобилизации на Украине вернули на доработку в правительство. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что ряд положений документа нарушают права человека, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:МобилизацияВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры