Командир бригады ВСУ пожаловался на критическую ситуацию с личным составом
Ситуация с личным составом в Вооруженных силах Украины (ВСУ) стала критической, сообщил в эфире телеканала «Эспрессо» командир 5-й Отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко.
Военный указал не нехватку молодых мужчин. По его словам, средний возраст бойцов ВСУ превышает 40 лет.
Тарасенко отметил, что на передовой практически не осталось призванных в начале конфликта. Многие из них погибли, остальные получили ранения или перевелись в тыловые подразделения, рассказал командир бригады.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru