Командир бригады ВСУ пожаловался на критическую ситуацию с личным составом

Военный указал не нехватку молодых мужчин. По его словам, средний возраст бойцов ВСУ превышает 40 лет.

Тарасенко отметил, что на передовой практически не осталось призванных в начале конфликта. Многие из них погибли, остальные получили ранения или перевелись в тыловые подразделения, рассказал командир бригады.

Законопроект о мобилизации на Украине вернули на доработку в правительство. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что ряд положений документа нарушают права человека, отмечает «Радиоточка НСН».

