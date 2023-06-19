Командир «Ахмата» заявил, что Россия контролирует обстановку под Марьинкой
Обстановка на марьинском направлении находится под контролем российских сил, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в Telegram-канале.
Он отметил, что украинские силы «планомерно задвигаются назад». При этом ВС РФ не делают резких рывков, чтобы избежать больших потерь.
Ранее Алаудинов заявил, что контрнаступление украинской армии может продлиться еще месяц-полтора. Он предположил, что после этого начнется продвижение российских сил в «направлении Киева потихоньку». При этом он считает, что западные страны будут давить на Украину, чтобы ВСУ показали хоть какой-то результат.
16 июня президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что планы Украины по контрнаступлению оказались провальными по всем направлениям, а также отметил, что у Киева нет шансов победить в этом конфликте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru