Путин наградил актрису Селезневу орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент Владимир Путин удостоил актрису, народную артистку России Наталию Селезневу ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

«Наградить... Селезневу Наталию Игоревну - артистку государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский академический театр сатиры"», - отмечается в документе.

Актриса получила орден за заслуги в отечественной культуре и искусстве и «многолетнюю плодотворную деятельность».

Ранее Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» художественного руководителя Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, народного артиста РФ Олега Меньшикова.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
