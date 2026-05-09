Путин наградил актрису Селезневу орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
Президент Владимир Путин удостоил актрису, народную артистку России Наталию Селезневу ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.
«Наградить... Селезневу Наталию Игоревну - артистку государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский академический театр сатиры"», - отмечается в документе.
Актриса получила орден за заслуги в отечественной культуре и искусстве и «многолетнюю плодотворную деятельность».
Ранее Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» художественного руководителя Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, народного артиста РФ Олега Меньшикова.
