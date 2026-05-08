Дмитрий Нагиев публично высказался про атаки беспилотников и День Победы
Дмитрий Нагиев высказался о ценности мирной жизни и необходимости помнить о подвиге народа в Великой Отечественной войне. Об этом актер и телеведущий заявил в видеообращении к россиянам, передает VOICE.
В первом за 2026 год посте в личном блоге Нагиев обратился к аудитории на черно-белом видео под музыку из сериала «Семнадцать мгновений весны». Нагиев подчеркнул, что День Победы остается единственным праздником, объединяющим всех россиян и не позволяющим забыть о подвиге простых людей и всей страны.
Уроженец Ленинграда также затронул текущую ситуацию, отметив, что многие граждане ежедневно рискуют жизнью. Он указал на героев на линии соприкосновения, однако сослался на мнение мудреца о том, что герои не должны погибать ради пробуждения равнодушных.
«Как черти летают беспилотники, гибнут люди, так не должно быть. И так не будет», — заверил актер.
Нагиев подчеркнул, что ничто не может быть ценнее мирной жизни, независимо от любых дискуссий и разногласий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Дмитрий Нагиев публично высказался про атаки беспилотников и День Победы
- В России ответили на инициативу Евросоюза начать переговоры по Украине
- В России оценили заявление Каллас о праздновании 9 Мая в Эстонии
- Эксперт оценил возможность установления курса доллара в 50 рублей к лету
- Токаев сообщил об интенсивной подготовке к визиту Путина в Казахстан
- Врач: Частое употребление чипсов приводит к ухудшению памяти и внимания
- Организаторы смертельных гонок в Иркутской области отправятся в колонию
- Ушаков: РФ и США согласовали трехдневную паузу в боевых действиях с Украиной
- Дмитрия Щербинина назначили замглавы Министерства обороны
- Трамп анонсировал прекращение огня и обмен пленными между Россией и Украиной