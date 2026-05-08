Дмитрий Нагиев публично высказался про атаки беспилотников и День Победы

Дмитрий Нагиев высказался о ценности мирной жизни и необходимости помнить о подвиге народа в Великой Отечественной войне. Об этом актер и телеведущий заявил в видеообращении к россиянам, передает VOICE.

В первом за 2026 год посте в личном блоге Нагиев обратился к аудитории на черно-белом видео под музыку из сериала «Семнадцать мгновений весны». Нагиев подчеркнул, что День Победы остается единственным праздником, объединяющим всех россиян и не позволяющим забыть о подвиге простых людей и всей страны.