Дмитрий Нагиев публично высказался про атаки беспилотников и День Победы

Дмитрий Нагиев высказался о ценности мирной жизни и необходимости помнить о подвиге народа в Великой Отечественной войне. Об этом актер и телеведущий заявил в видеообращении к россиянам, передает VOICE.

В первом за 2026 год посте в личном блоге Нагиев обратился к аудитории на черно-белом видео под музыку из сериала «Семнадцать мгновений весны». Нагиев подчеркнул, что День Победы остается единственным праздником, объединяющим всех россиян и не позволяющим забыть о подвиге простых людей и всей страны.

Уроженец Ленинграда также затронул текущую ситуацию, отметив, что многие граждане ежедневно рискуют жизнью. Он указал на героев на линии соприкосновения, однако сослался на мнение мудреца о том, что герои не должны погибать ради пробуждения равнодушных.

«Как черти летают беспилотники, гибнут люди, так не должно быть. И так не будет», — заверил актер.

Нагиев подчеркнул, что ничто не может быть ценнее мирной жизни, независимо от любых дискуссий и разногласий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
