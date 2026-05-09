Над регионами России уничтожили 44 беспилотника ВСУ за четыре часа

Российские военные в пятницу ликвидировали над территорией страны 44 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.

«В период с 20.00 мск до 24.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата», - указывает ведомство.

Так, БПЛА нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областях, а также над Московским регионом и Азовским морем.

Ранее средства ПВО за семь часов уничтожили над Россией 145 беспилотников ВСУ.

