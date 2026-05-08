В России оценили заявление Каллас о праздновании 9 Мая в Эстонии

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков прокомментировал высказывание верховного представителя ЕС Каи Каллас о невозможности празднования Дня Победы в Эстонии. Об этом парламентарий сообщил в беседе с «Лентой.ру».

Новиков счел позицию европейского чиновника странной. Он подчеркнул, что современная Эстония является независимым государством и может самостоятельно определять подход к историческим датам, несмотря на значительную зависимость от Европейского союза.

Парламентарий акцентировал внимание на том, что 9 мая 1945 года знаменует победу над фашистской Германией — это исторический факт, не зависящий от текущих межгосударственных отношений.

«При чем здесь исторические или современные отношения вообще непонятно», — указал Новиков.

Депутат напомнил, что в борьбе с нацизмом участвовали представители всех народов, включая эстонцев, латышей и литовцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
