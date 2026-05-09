Трамп допустил переброску американских войск из Германии в Польшу
9 мая 202602:57
Юлия Савченко
Президент США Дональд Трамп допустил переброску части войск страны из Германии в Польшу. Об этом сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о возможной переброске части американских войск из ФРГ на польскую территорию, глава Белого дома подчеркнул, что мог бы сделать это.
Ранее Вашингтон объявил о сокращении своих войск в Германии более чем на 5 тысяч человек. США приняли такое решение в результате тщательного анализа расстановки сил Пентагона в Европе.
