Трамп допустил переброску американских войск из Германии в Польшу

Президент США Дональд Трамп допустил переброску части войск страны из Германии в Польшу. Об этом сообщает РИА Новости.

Сокращение войск США в Германии назвали «наказанием» от Трампа

Отвечая на вопрос о возможной переброске части американских войск из ФРГ на польскую территорию, глава Белого дома подчеркнул, что мог бы сделать это.

Ранее Вашингтон объявил о сокращении своих войск в Германии более чем на 5 тысяч человек. США приняли такое решение в результате тщательного анализа расстановки сил Пентагона в Европе.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ВоеннослужащиеПольшаГерманияДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры