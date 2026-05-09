Трамп: Обмен пленными между Россией и Украиной состоится сразу

Россия и Украина проведут обмен военнопленными «сразу». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Трамп анонсировал прекращение огня и обмен пленными между Россией и Украиной

«Передача произойдет практически сразу», - отметил политик.

Ранее глава Белого дома рассказал, что по его инициативе Россия и Украина согласились установить паузу в боевых действиях 9-11 мая и договорились о взаимном возвращении пленных в формате «тысяча на тысячу». Помощник президента России Юрий Ушаков подвердил, что Москва согласилась на инициативу Трампа.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПленныеУкраинаРоссияДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры