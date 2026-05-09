Московская «Родина» впервые вышла в Российскую премьер-лигу
9 мая 202602:45
Юлия Савченко
Московский футбольный клуб «Родина», выступающий в Лиге Пари (Первой лиге), впервые вышел в Российскую премьер-лигу.
В матче 33-го тура столичная команда обыграла «Челябинск» со счетом 2:0. Благодаря победе «Родина» набрала 65 очков и заняла первую строчку в турнирной таблице за два тура до завершения соревнований. Команда обошла воронежский «Факел» и стала недосягаемой для «Урала» из Екатеринбурга, который занимает третье место с 58 очками.
ФК «Родина» был основан в 2015 году на базе одноименной академии. В сезоне-2025/26 домашним стадионом для команды стала «Арена Химки».
