В Петербурге впервые состоится акция «Бессмертный флот»

Акция «Бессмертный флот», посвященная памяти экипажей погибших в годы Великой Отечественной войны кораблей, впервые пройдет в Санкт-Петербурге 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регионального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Кирилла Смирнова.

«Увидеть прохождение судов "Бессмертного флота" можно будет 9 мая в 14.00 на Крестовском острове - с Южной дороги, в районе парка и Деревянной набережной», - отметил он.

Участниками акции станут почти 30 парусно-моторных судов, в оформлении которых используют силуэты кораблей и подводных лодок Балтийского флота в годы ВОВ. На бортах будут размещены портреты участников Таллинского прорыва - эвакуации основных сил флота из Таллина в Кронштадт в 1941 году.

Кроме того, запланировано торжественно-траурное мероприятие с возложением цветов и венков на воду. В рамках церемонии прозвенят судовые колокола-рынды, которые были подняты с мест гибели кораблей-участников прорыва. В память о подвиге моряков прозвучат рынды с теплохода «Армения», транспортных судов «Атис Кронвалдс», «Алев», «Калпакс», «Вайндло», «Ярвамаа», ледокольного парохода «Александр Сибиряков» и грузо-пассажирского «Марина Раскова».

Между тем главный информационно-вычислительный центр Минкультуры при поддержке портала «Культура.РФ», новостной платформы «Дзен» и Государственного исторического музея выяснил, что 49% россиян сохраняют память о Дне Победы, участвуя в «Бессмертном полку» и посещая мемориалы.

