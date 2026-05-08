Эксперт оценил возможность установления курса доллара в 50 рублей к лету

Рубль демонстрирует укрепление во многом благодаря росту нефтяных котировок и возобновлению ежедневных закупок валюты и золота Министерством финансов. Об этом «Ленте.ру» заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Эксперт отметил, что на ситуацию также повлияло снижение депозитных ставок после очередного уменьшения ключевой ставки Центробанком. В результате постепенно ослабевает интерес к рублевым активам. Кроме того, сезон отпусков повышает спрос россиян на иностранную валюту.