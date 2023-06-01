Командир «Ахмата» сообщил о подготовке к наступлению на новом участке в ДНР

Он отметил, что часть сил и средств осталась на прежнем участке в Луганской народной республике. По словам Алаудинова, в его подчинение определен один полк, еще два полка подготавливаются. Он подчеркнул, что «Ахмат» готов выполнить любую поставленную задачу.

Ранее, 31 мая, Минобороны России сообщило, что военнослужащие отряда специального назначения «Ахмат» успешно наступают на Марьинском тактическом направлении, которое входит в Донецкое направление. Также отмечалось, что на этом направлении успешно работают штурмовые отряды пятой мотострелковой бригады, сообщает «Радиоточка НСН».

