Кадыров: Бойцы «Ахмата» готовятся к боевым действиям на донецком направлении
Действующий в зоне проведения специальной военной операции спецназ «Ахмат» получил новую задачу, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, республиканские подразделения получили новый приказ о передислокации сил, готовясь к боевым действиям на донецком направлении. Бойцы вскоре приступят к активным боевым действиям.
Их основная задача — освобождение ряда населенных пунктов. В настоящее время осуществляется сбор разведывательных данных.
Ранее командир «Ахмата» оценил возможности украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru