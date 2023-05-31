Кадыров: Бойцы «Ахмата» готовятся к боевым действиям на донецком направлении

По его словам, республиканские подразделения получили новый приказ о передислокации сил, готовясь к боевым действиям на донецком направлении. Бойцы вскоре приступят к активным боевым действиям.

Их основная задача — освобождение ряда населенных пунктов. В настоящее время осуществляется сбор разведывательных данных.

Ранее командир «Ахмата» оценил возможности украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

