Командир «Ахмата» рассказал об активизировании ВСУ лишь на определенных участках фронта

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинская армия активизировалась только на определенных участках фронта.

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Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ активизировались по всей линии боевого соприкосновения.

По словам Алаудинова, на участке, за который отвечает его корпус, «обстановка абсолютно подконтрольная».

Вечером 11 мая военные корреспонденты сообщили, что украинская армия начала контрнаступление. По их данным, ВСУ пытались прорваться в сторону Берховки и Ягодного. В районе Соледара украинская армия наступала при поддержке бронегрупп, сообщил военкор ВГТРК Евгений Поддубный, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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