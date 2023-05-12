Командир «Ахмата» оценил возможности украинской армии

Армия Украины не сможет сделать ничего особенного теми силами, которые у нее сейчас имеются, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.

Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о возвращении на передовую после отравления

По его словам, Вооруженные силы Украины не поменяют «ни историю, ни ход войны, ни итог этой войны». Он отметил, что украинские солдаты активизировалась на артемовском направлении, но получают хороший отпор.

Ранее Алаудинов заявил, что у «Ахмата» хватит боеприпасов для наступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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