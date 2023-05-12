Командир «Ахмата» оценил возможности украинской армии
12 мая 202304:02
Армия Украины не сможет сделать ничего особенного теми силами, которые у нее сейчас имеются, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.
По его словам, Вооруженные силы Украины не поменяют «ни историю, ни ход войны, ни итог этой войны». Он отметил, что украинские солдаты активизировалась на артемовском направлении, но получают хороший отпор.
Ранее Алаудинов заявил, что у «Ахмата» хватит боеприпасов для наступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru