Командир «Ахмата» оценил возможности украинской армии

По его словам, Вооруженные силы Украины не поменяют «ни историю, ни ход войны, ни итог этой войны». Он отметил, что украинские солдаты активизировалась на артемовском направлении, но получают хороший отпор.

Ранее Алаудинов заявил, что у «Ахмата» хватит боеприпасов для наступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

