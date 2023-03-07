Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о возвращении на передовую после отравления

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что Алаудинова попытались отравить с помощью письма, пропитанного ядовитыми веществами, напоминает RT. Военный был госпитализирован, пишет Ura.ru. В конце февраля командира «Ахмата» выписали из больницы.

Алаудинов выразил слова благодарности медикам, оказавшим ему профессиональную помощь. По словам командира, он еще не восстановился полностью.

«Желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда мои бойцы, подчиненные находятся на передовой, конечно, я себе этого позволить не могу. Поэтому достаточно того, что я себя чувствую хорошо», — поделился Алаудинов, добавив, что будет лечиться «на ходу».

