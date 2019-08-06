Коломойский рассказал, как нанимал Соловьёва

Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, что в своё время приглашал на свой телеканал «1+1» российского журналиста Владимира Соловьева. Как признался бизнесмен РБК, по задумке, Соловьёв должен был вести авторскую программу, аналогичную той, что он сейчас делает на телеканале «Россия 1». По словам Коломойского, плотные переговоры с российским ведущим шли 7-8 лет назад, отмечает Ura.ru.

Как уточнил Коломойский, он хотел нанять Соловьёва в 2011 – 2012 годах, когда телеведущий переехал жить в Израиль из-за неких неприятностей в России.