Коломойский призвал снять с России часть санкций

Украинский олигарх Игорь Коломойский настаивает на том, что Украине следует снять с России часть санкций. Как отмечают украинские СМИ, по его словам, речь идёт об ограничительных мерах, которые были введены из-за сложившейся вокруг Донбасса ситуации. Бизнесмен добавил, что такой шаг позволит Украине в будущем вернуть регион под свой контроль.

Также Коломойский добавил, что механизм уступок со стороны украинской стороны также поможет в будущем вернуть Крым.