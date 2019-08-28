Коломойский призвал снять с России часть санкций
Коломойский призвал снять с России часть санкций
Украинский олигарх Игорь Коломойский настаивает на том, что Украине следует снять с России часть санкций. Как отмечают украинские СМИ, по его словам, речь идёт об ограничительных мерах, которые были введены из-за сложившейся вокруг Донбасса ситуации. Бизнесмен добавил, что такой шаг позволит Украине в будущем вернуть регион под свой контроль.
Также Коломойский добавил, что механизм уступок со стороны украинской стороны также поможет в будущем вернуть Крым.
Бизнесмен напомнил, что в настоящий момент на Украине действуют два вида антироссийских санкций — за Крым, который стал частью РФ по итогам референдума 2014 года, и за Донбасс. Олигарх подчеркнул, что от этих ограничительных мер страдают жители России.
Как отмечает RT, ранее украинский бизнесмен заявил, что эффективность работы президента Украины Владимира Зеленского следует оценивать с точки зрения количества украинцев, которые вернутся в страну.
В свою очередь, эксперты - экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров и директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН подвели итоги первых ста дней правления президента Украины Владимира Зеленского.
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