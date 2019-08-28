Фантазёр. На Украине удивились словам Коломойского о втором сроке Зеленского

Украинский олигарх Игорь Коломойский обозначил условия переизбрания президента Владимира Зеленского на второй срок. Как заявил бизнесмен изданию «Цензор.нет», коэффициент полезного действия Зеленского нужно измерять числом вернувшихся на родину граждан Украину. По словам Коломойского, сейчас население страны составляет 35 миллионов человек. Если оно увеличится на 10% - до 38 миллионов, то второй срок возможен.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в комментарии НСН назвал преждевременным рассуждения о втором сроке Зеленского.

«Вряд ли ему удастся вернуть на родину украинцев, если исходить из того, какую политику собирается проводить его «Слуга народа». То, что озвучено - открытие окончательное границ, приватизация, распродажа земли - совершенно не работает в интересах народа. Что касается второго срока, то размышления на эту тему совершенно неуместны. Он ещё и первый-то не полностью начал, не до конца расставлены на ключевые позиции представители его политической силы, правительство даже не создано новое. В этой обстановке говорить о втором сроке – мягко говоря, необоснованная фантазия. Посмотрим, что будет происходить после окончательной смены власти», - отметил собеседник НСН.

По словам Александра Дудчака, пока предпосылок для возвращения украинцев на родину не наблюдается.

«Скоро на Украине некому будет работать. Китайцы, например, уже вывозят к себе почти полные коллективы предприятий – КБ им. Антонова, связанных с космосом и так далее. Кризис состоит ещё и в том, что в стране нет специалистов просто на рабочие специальности. Дошло до того, что выпускники ПТУ почти все уже нашли себе работу в Европе или Китае, люди не хотят здесь оставаться. Чтобы начать исправление ситуации в экономике Украины, нужно прекратить бредовую евроинтеграцию, которая никоим образом не способствует развитию как наукоёмких, так и других отраслей.