Коломойский предрек Украине «путь в никуда»
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что принятие Верховной радой закона, не позволяющего возвращать банки их бывшим владельцам, - это «путь в никуда».
Принятие этого документа было одним из условий получения очередного транша Международного валютного фонда (МВФ). В частности, закон делает невозможным возврат Коломойскому национализированного «Приватбанка».
Коломойский заявил «Новому времени», что это не «антиколомойский» закон, а антиукраинский. По его мнению, идет «торговля суверенитетом и конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих».
Миллиардер считает, что это «путь в никуда».
«Приватбанк» был национализирован украинскими властями в 2016 году, сообщает РИА ФАН. Тогда заявлялось, что решение было приято из-за вывода руководством финансового учреждения средств афилированным компаниям.
Ранее директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому отставку из-за коронавируса и распродажи земли.
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