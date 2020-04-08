Коломойский предрек Украине «путь в никуда»

Принятие этого документа было одним из условий получения очередного транша Международного валютного фонда (МВФ). В частности, закон делает невозможным возврат Коломойскому национализированного «Приватбанка».

Коломойский заявил «Новому времени», что это не «антиколомойский» закон, а антиукраинский. По его мнению, идет «торговля суверенитетом и конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих».

Миллиардер считает, что это «путь в никуда».

«Приватбанк» был национализирован украинскими властями в 2016 году, сообщает РИА ФАН. Тогда заявлялось, что решение было приято из-за вывода руководством финансового учреждения средств афилированным компаниям.

Ранее директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому отставку из-за коронавируса и распродажи земли.







