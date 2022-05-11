Клубы черного дыма заметили над заводом «Азовсталь»

Над территорией украинского завода «Азовсталь» в Мариуполе заметили поднимающиеся клубы черного дыма и пламя, сообщает РИА Новости.

Из комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышла группа украинских националистов с белым флагом

Со стороны предприятия во второй половине 10 мая были слышны взрывы.

Ранее была завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь». Удалось спасти 51 человека, среди которых 11 детей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Украина
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