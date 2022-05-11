Клубы черного дыма заметили над заводом «Азовсталь»
11 мая 202204:58
Над территорией украинского завода «Азовсталь» в Мариуполе заметили поднимающиеся клубы черного дыма и пламя, сообщает РИА Новости.
Со стороны предприятия во второй половине 10 мая были слышны взрывы.
Ранее была завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь». Удалось спасти 51 человека, среди которых 11 детей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru