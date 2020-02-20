Климкин рассказал об опасной для Украины «сделке» России и Запада

Климкин пояснил, что якобы Россия и западные страны якобы могут заключить новое условное соглашение «Ялта-2» для «раздела сфер влияния» в мире, передает RT. Он считает, что такая опасность «вполне реальна» и это «очень плохо» не только для Украины, но и для Европы, которая может из-за этого лишиться веры в «справедливый мир».

Чтобы избежать этого, бывший министр призвал тесно работать с лидерами и политиками на Западе, передает РИА ФАН.

Ранее экс-глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что ему «очень тревожно» от содержания послания, с которым президент России Владимир Путин 15 января обратился к Федеральному Собранию. Он предположил, что Украине следует быть готовой к дальнейшим действия Москвы.

Климкин также заявлял, что часть украинских территорий может оказаться «в вассальной зависимости» от России, в случае, если нынешние киевские власти пойдут с Москвой на компромисс по поводу мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

