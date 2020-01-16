Климкина обеспокоило послание Путина Федеральному Собранию

По его словам, предложенные меры отчасти направлены на решение внутренних проблем России. А для этого «традиционно» требуется мобилизация из-за внешней угрозы, приводит размышления Климкина «Газета.ру». Бывший глава МИД предположил, что Украине следует быть готовой к дальнейшим действия Москвы.

Обращаясь к российскому парламенту, Путин сделал основной акцент на социальные вопросы в контексте демографии. На этот раз глава государства уделил довольно мало времени внешней политике и больше говорил о возможном изменении Конституции.

