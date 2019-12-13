На Украине заявления Климкина назвали глупостью и провокацией
Президент Украинского аналитического центра в эфире НСН заявил, что попасть в вассальную ситуацию из-за сотрудничества с Россией невозможно.
Часть украинских территорий может оказаться «в вассальной зависимости» от России, в случае, если нынешние киевские власти пойдут с Москвой на компромисс по поводу мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Этот путь закончится распадом страны и попаданием значительной части нашей территории в вассальную зависимость от РФ», — написал Климкин в своем материале, опубликованном на сайте издания «Европейская правда».
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН отметил, что сотрудничество с Россией пойдет некоторым регионам Украины только на пользу.
«Мне кажется, что Климкин хочет, чтобы его помнили. Он говорит откровенную глупость. Я исхожу из той точки зрения, что никакой вассальной зависимости быть не может. Если подразумевать вассальную зависимость под экономическим сотрудничеством, это просто глупо. Да, действительно есть регионы, которые могут быть более интегрированы с экономикой России. Это факт. Луганск, Харьков, Донецк. Климкин пытается сделать проблему там, где ее не существует. Он пытается кого-то напугать. Если будет развиваться экономическое сотрудничество отдельных регионов с Россией, это не плохо, это хорошо. Но определение зависимости здесь не подходит. Это чисто провокационное заявление Климкина», - заключил он.
В своей статье Климкин рассказал, что существует несколько сценариев разрешения конфликта на юго-востоке Украины. Так, Киев может «заморозить» его, но это даст России возможность нарушить статус-кво. В этом случае у Украины появятся дополнительные препятствия для того, чтобы войти в ЕС и НАТО, а возвращение территорий Донбасса затянется на неопределенный срок. Третий вариант, по мнению Климкина, предусматривает «борьбу до победы», но общество его вряд ли поддержит.
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