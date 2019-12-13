На Украине заявления Климкина назвали глупостью и провокацией

Часть украинских территорий может оказаться «в вассальной зависимости» от России, в случае, если нынешние киевские власти пойдут с Москвой на компромисс по поводу мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Этот путь закончится распадом страны и попаданием значительной части нашей территории в вассальную зависимость от РФ», — написал Климкин в своем материале, опубликованном на сайте издания «Европейская правда».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН отметил, что сотрудничество с Россией пойдет некоторым регионам Украины только на пользу.