Климкин рассказал о разговоре на эмоциях с Лавровым

Глава МИД Украины Павел Климкин опроверг сообщения СМИ о ссоре с российским коллегой Сергеем Лавровым в Париже, которая якобы имела место в 2016 году. Об этом дипломат рассказал изданию «Украининформ».

По словам Климкина, разговор с Лавровым шёл о политических заключённых, и в какой-то момент он стал принимать эмоциональный окрас. При этом глава МИД подчеркнул, что не было ни драки, ни ругани.

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«Мы не дрались, но это был очень эмоциональный момент, когда мы обсуждали политических заключенных, и в какой-то момент я действительно бросил через стол бумаги», — признался Климкин.

Кроме того, он отметил, что каждый человек имеет право на эмоции, если они настоящие.

Ранее украинские СМИ распространили информацию о том, что встреча министров России и Украины в Париже в марте 2016 года завершилась ссорой дипломатов.

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ФОТО: Климкин чуть-чуть
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