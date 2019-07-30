Климкин рассказал о разговоре на эмоциях с Лавровым
Глава МИД Украины Павел Климкин опроверг сообщения СМИ о ссоре с российским коллегой Сергеем Лавровым в Париже, которая якобы имела место в 2016 году. Об этом дипломат рассказал изданию «Украининформ».
По словам Климкина, разговор с Лавровым шёл о политических заключённых, и в какой-то момент он стал принимать эмоциональный окрас. При этом глава МИД подчеркнул, что не было ни драки, ни ругани.
«Мы не дрались, но это был очень эмоциональный момент, когда мы обсуждали политических заключенных, и в какой-то момент я действительно бросил через стол бумаги», — признался Климкин.
Кроме того, он отметил, что каждый человек имеет право на эмоции, если они настоящие.
Ранее украинские СМИ распространили информацию о том, что встреча министров России и Украины в Париже в марте 2016 года завершилась ссорой дипломатов.
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