Климкин рассказал о разговоре на эмоциях с Лавровым

Глава МИД Украины Павел Климкин опроверг сообщения СМИ о ссоре с российским коллегой Сергеем Лавровым в Париже, которая якобы имела место в 2016 году. Об этом дипломат рассказал изданию «Украининформ».

По словам Климкина, разговор с Лавровым шёл о политических заключённых, и в какой-то момент он стал принимать эмоциональный окрас. При этом глава МИД подчеркнул, что не было ни драки, ни ругани.