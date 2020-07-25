Климкин призвал Украину сделать Крым проблемой для России
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал власти Украины создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблемы для России. Также политик призвал Киев не терять «настоящих друзей», которые разделяют с Украиной общие ценности и общее будущее.
Климкин обратил внимание, что призывает Киев к борьбе за полуостров во вторую годовщину подписания так называемой «декларации Помпео» о непризнании воссоединения Крыма и России. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, сообщает Газета.ru.
«У нас не так много времени, надо превратить Крым в проблему для России, внутреннюю и внешнюю. Стать лучше РФ и удержать настоящих друзей, которые с нами разделяют общие ценности и общее будущее. И непременно никогда не останавливаться, потому что если мы перестанем бороться и остановимся, то почему за нас должны бороться другие?», — написал бывший дипломат.
В качестве положительного примера для Украины он привел страны Балтии, которые в свое время вышли из состава СССР.
Напомним, декларация была со стороны США 25 июля 2018 года – через четыре года после крымского плебисцита о вхождении Крыма в состав России.
В России неоднократно подчёркивали, что вопрос Крыма решён однозначно и не обсуждается. Призывы к отчуждению части территории РФ будут преследоваться по российскому закону. Сегодня Совет Федерации уже приравнял попытки отчуждения территорий к экстремизму.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее говорил, что Россия сможет требовать экстрадиции украинцев, призывающих «вернуть Крым».
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