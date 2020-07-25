Пушков заявил о «редкой храбрости» Турчинова в готовности штурмовать Крым

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о готовности штурма Крыма.

«Турчинов решил показать редкую храбрость и готовность встать «в первые ряды штурмового батальона», поскольку знает, что приказал штурмовать Крым не будет», - написал политик в Twitter.

По его словам Турчинов, таким образом проявил псевдо-героизм.

Напомним, Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в 2014 году. Украина, а также ряд других стран до сих пор не признали Крым российской территорией.



