Пушков заявил о «редкой храбрости» Турчинова в готовности штурмовать Крым

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о готовности штурма Крыма.

«Турчинов решил показать редкую храбрость и готовность встать «в первые ряды штурмового батальона», поскольку знает, что приказал штурмовать Крым не будет», - написал политик в Twitter.

По его словам Турчинов, таким образом проявил псевдо-героизм.

Напомним, Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в 2014 году. Украина, а также ряд других стран до сих пор не признали Крым российской территорией.


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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:ПолитикаАлексей Пушков
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