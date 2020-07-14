Володин: Россия сможет наказывать украинцев за призывы вернуть Крым
Со вступлением в силу нового закона российские компетентные органы получат возможность привлекать к ответственности за призывы к отчуждению территории РФ даже тех, кто находится за границей. Об этом во вторник сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передаёт «Интерфакс».
По его словам, это «особенно касается наших украинских коллег». Им будет грозить наказание по законам РФ за заявления по поводу Крыма, Москва сможет требовать их экстрадиции, добавил Володин. В случае приезда в РФ они будут арестованы — это касается и американцев, добавил спикер нижней палаты российского парламента.
14 июля Госдума в первом чтении одобрила проект закона о приравнивании к экстремизму отчуждения части территорий РФ и призывов к этому. Запрет на отчуждение территорий прописан в новой редакции Конституции России, утверждённой после общероссийского голосования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru