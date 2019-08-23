Кличко заявил об «особом статусе» Севастополя

Кaк сообщaет Ura.ru, Кличко тaкже обвинил «новую влaсть» в попыткaх огрaничить полномочия мэрa и лишить укрaинцев прaвa выбирaть «упрaвляющего Киевa».

Ранее украинское правительство отказалось рассматривать вопрос увольнения Виталия Кличко с поста главы городской администрации Киева. Просьбу вынести представление на увольнение Кличко ранее подал кабмину офис президента Украины Владимира Зеленского. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал в эфире НСН, как дальше будет развиваться противостояние Кличко и Зеленского.

Напомним, что по итогам референдума 2014 года, Севастополь и Крым вошли в состав Российской Федерации.

